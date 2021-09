„Wir wollen keine Impfdurchbrüche“

Spenge

„Einen Impfdurchbruch mit all seinen Folgen für Bewohner und Beschäftigte wollen wir auf jeden Fall vermeiden“, sagt Dr. Matthias Kramer, Leiter des St. Martins-Stiftes Spenge. Deshalb wird in der kommenden Woche in der Einrichtung die Drittimpfung gegen Corona angeboten.

Von Ruth Matthes