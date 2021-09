„Wir wollen schneller beim Bürger sein“

Warburg

Dienst-Smartphones, mit denen Vergehen erfasst werden, neue Kollegen und ein Zivilauto mit WAR-Kennzeichen: In den Jahren, die Georg Arendes beruflich in Höxter verbracht hat, hat sich manches geändert. Nun ist der Polizeihauptkommissar zurück in Warburg – als neuer Leiter der Polizeiwache.

Von Daniel Lüns