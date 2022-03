„Wir wollen unbürokratisch helfen“

Amir Tadres ist Sozialarbeiter in Altenbeken. Der 38-Jährige unterstützt geflüchtete Menschen dabei, Fuß in ihrem neuen Leben in der Eggegemeinde zu fassen. Um auch den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine bestmöglich zur Seite stehen zu können, möchte der vierfache Familienvater zusammen mit Hanna Kriese einen kreisweiten, ehrenamtlichen Dolmetscherpool aufbauen. Dafür suchen die beiden jetzt Menschen, die ukrainisch oder russisch sprechen und helfen wollen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen