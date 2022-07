„Wir wollen zum Mitmachen anregen“

Ohne Freiwillige wären die Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen nicht handlungsfähig. Mehr als 130.000 Personen machen im Ehrenamt der Freiwilligen Feuerwehr mit. „Retten, Löschen, Bergen, Schützen: das ist der bekannte Slogan der Feuerwehr, auch bei uns in Altenbeken“, sagt Wehrführer Rainer Hartmann. Die Mitglieder der Löschzüge Altenbeken, Buke und Schwaney stehen stellvertretend für ein vielfältiges ehrenamtliches Engagement in der Gesellschaft und werben gleichzeitig um neue Mitglieder in ihren Reihen.

Neue Fahne der Freiwilligen Feuerwehr Altenbeken

Dafür setzen die Kameraden jetzt ein sichtbares und selbstbewusstes Zeichen. Vor den Gerätehäusern in allen drei Ortsteilen weht deshalb jetzt die neue Fahne der Freiwilligen Feuerwehr Altenbeken. „Wir wollen als Botschafter in eigener Sache Präsenz zeigen, neugierig machen und zum Mitmachen anregen“, sagt Rainer Hartmann. Der Altenbekener Feuerwehr-Chef will auch auf diese Weise die Wehr zukunftssicher machen. Mit der neu gegründeten Kinder-Feuerwehr und der bereits etablierten Jugend-Feuerwehr sieht er die Gemeinde Altenbeken schon gut aufgestellt.

Als Werbeträger für die Freiwillige Feuerwehr Altenbeken sollen die neuen Fahnen zukünftig auch bei besonderen Anlässen genutzt werden.

Wer sich über die Arbeit in der Feuerwehr Altenbeken informieren möchte, kann dies online unter www.feuerwehr-altenbeken.de tun.