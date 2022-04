Wirbel um Schützenmitgliedschaft

Am Samstagabend treffen sich in der Schützenhalle die Benhauser Schützen zur Mitgliederversammlung. Auf der Tagesordnung steht, ob der ehemalige Oberst Josef Vogt wieder in den Verein eintreten darf, den er vor drei Jahren aus Protest und in Wut verlassen hat. Er kritisiert, dass über die Wiederaufnahme laut Satzung der Vorstand zu entscheiden hat.

Foto: Jörn Hannemann