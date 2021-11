Wird das Denkmal zur Stolperfalle?

Nur indirektes Licht von den entfernten Laternen fällt auf das Frieda-Nadig-Denkmal. Reicht die Beleuchtung auf dem Rathausplatz aus? Oder ist die Gefahr zu hoch, dass die bronzene Bodenplatte in der Dunkelheit zur Stolperfalle wird?

Bodenskulptur in Herford zum Gedenken an Frieda Nadig ist nachts nur indirekt beleuchtet

Der Eindruck auf dem Foto täuscht ein wenig: In Wirklichkeit ist es nicht ganz so hell. Auch bei der Stadt Herford ist man noch in der Meinungsfindung.