Wird Sporthalle zum Schlafsaal?

Herford

In die Seidensticker-Halle in Bielefeld werden derzeit mobile Betten geschoben, in Rietberg (Kreis Gütersloh) soll eine Sporthalle zur Notunterkunft werden und auch in Herford wird händeringend nach Wohnraum für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer gesucht.

Von Ralf Meistes