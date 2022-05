Wirtinnen treffen sich seit 40 Jahren

Eine enge Gemeinschaft selbstständiger Frauen feiert einen besonderen Tag: Seit Mai 1982, also seit 40 Jahren, treffen sich Bielefelder Wirtinnen zu einem Stammtisch, bei dem sie viel klönen und lachen, aber auch offen und ehrlich die Probleme des Alltags in ihren Betrieben miteinander besprechen. „Das verbindet und schweißt zusammen“, sagt Beatrix Bartsch-Hoffmann vom Brackweder Hof.

Es sind grundsätzliche Themen, die die Damen einen: die Liebe zur Gastronomie, der Spaß am Gastgeben, gutes Essen und Qualität bei der Getränkeauswahl. Inzwischen nehmen Frauen aus drei Generationen an den Treffen teil – von 32 bis 82 Jahren. „Unsere ältesten sind manchmal etwas müder, unsere jüngsten stehen in den Startlöchern“, erklärt Beatrix Bartsch-Hoffmann. „Und die Mittelschicht rockt den Laden“, ergänzt Petra Büscher vom Hotel Büscher in Quelle.