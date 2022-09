Wie Facebook für die Firma 

Wie kann ein Unternehmen eine Plattform für sämtliche Mitarbeiter schaffen, auf der das gebündelte Wissen über alle Produktionsabläufe abrufbar ist – auch dann, wenn nicht alle Beschäftigten bislang digital vernetzt sind? Diese Fragestellung der Firma Poppe + Potthoff in Werther hat ein Team von Digital-Talenten beim „Hinterland-Hack“ der Bielefelder Gründerschmiede „Founders Foundation“ gelöst – und den Preis in Höhe von 5000 Euro gewonnen. Bei dem Wettbewerb hatten sich 60 Teilnehmer – Programmierer, Vertriebstalente, Strategen – in 14 Teams mit Aufgaben der digitalen Transformation von sieben Firmen in OWL befasst.

