Kaufleute so pessimistisch wie nie

Bielefeld

Nicht nur für viele Verbraucher, auch für etliche Firmen in Ostwestfalen zeichnet sich angesichts der Energiekrise sowie weiterer Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine eine schwierige Zeit ab. „Der Druck auf die Industriebetriebe erhöht sich stark“, fasst IHK-Geschäftsführer Christoph von der Heiden am Freitag das Ergebnis der aktuellen Herbstkonjunkturumfrage der Kammer in Bielefeld zusammen. Besonders düster sind dabei die Aussichten des Handels und bei den Dienstleistern in der Region.

Von Paul Edgar Fels