Wirtschaftsförderung hat viele Facetten

Preußisch Oldendorf

Was will die Stadt Preußisch Oldendorf künftig tun, um die Wirtschaft im Stadtgebiet zu unterstützen oder um Betrieben die Ansiedlung attraktiv zu machen? Auf Wunsch des Ausschusses für Umwelt, Wirtschaft und Tourismus legte Bürgermeister Marko Steiner, gleichzeitig Wirtschaftsförderer der Stadt Preußisch Oldendorf, in der Dezembersitzung einen Bericht über die geplanten Aktivitäten der Wirtschafts- und Standortförderung für das Jahr 2022 vor.

Von Arndt Hoppe