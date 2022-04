Wissen, Kunst und Spiritualität

Der Kultursommer kann kommen: Mit Berichten und Stimmen aus der engagierten Arbeit des „Netzwerkes Klosterlandschaft OWL“, vielen Impressionen und starken Bildern sowie exemplarischen Veranstaltungshinweisen wird in der neuen Jahresbroschüre 2022 ein buntes Kaleidoskop monastischen Lebens in Ostwestfalen und Lippe abgebildet.

„Im Hier und Jetzt“ – so ist das 36-Seiten starke Werk betitelt. Projektleiter Hans Hermann Jansen und Karen Hansmeier (Redaktion) haben am Mittwoch gemeinsam mit Michael Stolte von der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (stellvertretend für die Städte und Kreise) das informative Heftchen vorgestellt, das jetzt in den Klöstern und Tourist-Informationen der Kommunen kostenlos erhältlich ist. Darüber hinaus schickt die „Kulturland Kreis Höxter Tourismusmarketing“ bei der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (info@kulturland.org, Telefon 05271/ 974323) die Broschüre gerne per Post zu.