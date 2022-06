Wittekindsquelle: Neustart der Gastronomie erst im Juli

Bad Oeynhausen-Bergkirchen

Weder zum Tanz in den Mai, noch zu Pfingsten hat es geklappt, nun soll es am 1. Juli etwas werden – zumindest, was den Biergarten angeht: Die Öffnung des Hotel- und Gastronomiebetriebes in der Wittekindsquelle für Gäste lässt weiter auf sich warten. Fehlendes Personal sowie unerwartete Renovierungsarbeiten am Gebäude verzögern laut Inhabern den Neustart. Bis dahin nutzen weiterhin vorerst nur die Mitarbeiter der Greenfiber Holding GmbH das Hotel und Restaurant.

Von Louis Ruthe