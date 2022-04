WM-Erfolge belohnen langes Durchhalten

Von den zwei Jahren ohne Sport-Stacking-Turniere haben sich die Boffzer „speedy cUP!s“ nicht unterkriegen lassen. Sie sind wieder da. „Es war äußerst bitter, als wir nur drei Wochen vor der Durchführung der Deutschen Meisterschaft 2020 in Höxter alles absagen sowie möglichst kostenneutral und rechtssicher zurück organisieren mussten“, erinnert sich Ausrichter und Trainer Jörg Schilcher noch sehr gut. Als schnell klar wurde, dass eine längere Auszeit drohte entwickelten die deutschen Stacker ein gut funktionierendes Online-System, mit dem sogar live auf drei Kontinenten und paralleler Ausstrahlung auf youtube eine Online-Weltmeisterschaft durchgeführt werden konnte.

Die Boffzer Stacker haben wöchentlich online trainiert und sogar an den Wochenenden Spaß-Wettkämpfe angeboten, um im Training zu bleiben. Dieses Engagement und der Durchhaltewillen haben sich nun ausgezahlt, denn im Vorjahr wurde Kaja Schilcher parallel zu den laufenden Team-Weltmeisterschaften zu den sechs besten Stackern Deutschlands berufen und vertrat ihr Land in einer Sonderübung in einem weltweiten Wettkampf der jeweils besten sechs eines Landes. Das deutsche 6er-Team hatte es dann nicht ganz an die Spitze geschafft, aber Kaja wurde Europas beste Stackerin ihrer Altersklasse und scheiterte lediglich an einer weiblichen Stackern aus Malaysia, an der sie einfach nicht vorbei kam.

Satelliten-WM an 13 Standorten

In diesem Jahr nutzen die Stacker weltweit die sich etwas öffnende Gesamtsituation und haben unter 3G-Bedingungen eine sogenannte Satelliten-WM durchgeführt. An weltweit 13 Standorten fanden gleichzeitig unter Berücksichtigung der Zeitverschiebung internationale Wettkämpfe von mehreren hundert Stackern statt. An Austragungsorten in Denver, Kopenhagen, Alicante, Achim, Bangkok, Kuala Lumpur, Seoul, Singapur, Taipeh, Tokio, Xiamen, Adelaide und Whanganui fanden sich die rund 20 internationalen Teams ein und stapelten die Becher in atemberaubenden Geschwindigkeiten drei Tage lang in den unterschiedlichsten Disziplinen um die Wette. Am deutschen Standort durften die flinken Sportler das niederländische Team begrüßen und sich zwischendurch einen echten Schlagabtausch bieten.

Abseits der lang ersehnten Präsenzturniere gab es neben den sportlichen Ereignissen natürlich viel zu erzählen, denn die große Stackerfamilie des Deutschen Teams (etwa 65 Sportler im Alter von sechs bis über 60 Jahren sowie Sportlern mit Behinderungen) freuten sich nach zwei Jahren Abstinenz auf das reale Wiedersehen.

Großer Erfolg der Boffzer

Sportlich war die Weltmeisterschaft ein großer Erfolg und das sechsköpfige Boffzer Team um Trainer Schilcher konnte mit guten und größtenteils sogar Weltklasse-Leistungen überzeugen. Ihr sehr eindrucksvolles Debüt bei einer WM gaben Ida Schulte (11) aus Lüchtringen, Insa Becker (20) aus Boffzen, Joshua Brandt (14) aus Beverungen und Jens Kraft (27) aus Scherfede, die es in allen Disziplinen (Einzel, Doppel und Staffel) ins Finale schafften und sogar neue Rekorde setzen konnten. Joshua setzte sich sogar als noch recht junger Stacker gegen alte Hasen durch und stackte sich an die Spitze, indem er den absolut schnellsten Cycle der gesamten deutschen Mannschaft beim Schiedsrichter ablieferte.

Als erfahrene Stacker konnten Alina Schilcher (19) und Kaja Schilcher (15) aus Boffzen sich äußerst gut behaupten und Kaja war in vier von sechs Disziplinen sogar eindrucksvoll unter den besten drei Sportlern der gesamten deutschen Mannschaft. Wie sich die Zeiten des Deutschen Teams und insbesondere der „speedy cUP!s“ international einreihen, wird sich in den folgenden Tagen zeigen, wenn alle Turnierausrichter ihre Zeiten nach einer Videokontrolle einstellen und freigeben. Technisch wäre das Live-Einstellen der Ergebnisse möglich gewesen, worauf aber gemeinschaftlich auf Grund der Zeitverschiebung verzichtet wurde, um Stackern auf anderen Kontinenten keinen Vorteil zu verschaffen.

Stacker sind in der Beverunger Stadthalle zu sehen

Insgesamt freuen sich die Boffzer Stacker, dass es nun wieder losgeht und die Einsteiger mittwochs von 16.30 bis 17.30 und die Turnierstacker von 17.30 bis 19 Uhr in der Raimund-Reuker-Halle in der Jahnstraße in Boffzen trainieren können. „Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen“, signalisiert das Team. Sämtliche Informationen rund um den flinken Sport gibt es bei Jörg Schilcher unter info@speedycups.de. Live und in Aktion sind die Stacker beim Tag der Generationen am 12. Juni in der Beverunger Stadthalle wieder zu sehen.