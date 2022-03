Wo auch der Betriebsrat Azubis wirbt

Halle-Künsebeck

Der Nadellager-Hersteller Koyo in Halle-Künsebeck stellt in diesem Jahr wieder vier Auszubildende ein. Bei einem Betrieb mit 550 Beschäftigten eigentlich keine Nachricht? In diesem Fall doch, denn die (noch) freien Ausbildungsplätze sind vor allem dem Einsatz des Betriebsrats-Vorsitzenden Thorsten Neermann zu verdanken. Das Europa-Management des japanischen Unternehmens wollte in Ausbildung eigentlich gar nicht investieren. Erst eine Flugblatt-Aktion im Betrieb und persönliche Gespräche führten zum schnellen Umdenken.

Von Klaus-Peter Schillig