Wo Bienen summen und Blumen blühen

Außengelände des Lehrbienenstandes in Westerenger fertiggestellt

Enger

Der Sommerflieder ist beinahe verblüht, aber Kapuzinerkresse, Mädchenauge und Ringelblumen stehen noch in voller Pracht. Der Lehrbienenstand am Vereinszentrum an der Westerengerstraße ist fertiggestellt und wird bereits gut frequentiert – sowohl von sechsbeinigen Bewohnern und Besuchern als auch von wissbegierigen Zweibeinern.

Von Daniela Dembert