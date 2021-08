Wo ein Schiff ist, da ist auch Wasser

In drei Lesungen gab es zunächst Literatur für „Kleine“, dann für „Große“ und schließlich für „Verrückte“. Die Gruppe Zeilensprung stellte selbst geschriebene Kurzgeschichten vor, die nur aus den Buchstaben des Wortes „Piratenschiff“ bestanden und das Publikum zum Schmunzeln brachten. Auch mit ihren gereimten Limericks sorgten sie für so manchen Lacher. „Die Piraten von der Rote“, so hieß es in einem der scherzhaften Fünfzeilern, „soffen in ihrem Boote. Sie sangen ein Lied vom Paderquellgebiet und trafen dabei keine Note.“ Die Autorinnen der Gruppe Zeilensprung ließen das Piratenschiff in ihren Texten buchstäblich in die Pader fließen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar