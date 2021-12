Wo es für Kinderwagen ständig zu eng wird

In Werthers Innenstadt wird der Gehweg regelmäßig von Falschparkern blockiert – jetzt fordert ein Bürger Abhilfe und schlägt zwei Lösungen vor

Werther

Nur kurz zum Bäcker und schnell noch in die Sparkasse, da kann das Auto doch für die paar Minuten am Straßenrand geparkt werden – denken viele. Problem: An der bekannten Stelle der Ravensberger Straße direkt vor dem Geldinstitut machen das täglich zahlreiche Autofahrer genauso – und versperren mit ihren Fahrzeugen ständig den Gehweg.

Von Volker Hagemann