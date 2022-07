Nach dem Aus an der Hertabrücke: Liebesschlösser kommen nur allmählich wieder in Mode

Herford

Verena und Frank haben ihren Liebesschwur hinterlassen – ebenso Melina und Justin oder Christine und Sascha. Vom Wunsch, sich als Liebende zumindest symbolisch aneinander festzuketten, zeugen die Schlösser in der Nähe der Hertabrücke. Mit den so genannten Liebesschlössern hat es in Herford jedoch eine besondere Bewandtnis.

Von Hartmut Horstmann