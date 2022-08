Wo ist Mischlingswelpe „Blue“?

Bünde/Petershagen

Hat ein Bünder einen Hundewelpen unterschlagen? Fest steht: Besitzerin Karin H. (Name der Redaktion bekannt) sucht nach ihrer Mischlingshündin „Blue“, die sich probeweise in der Obhut des potenziellen Hundekäufers befunden haben soll. Auch die Polizei ist mittlerweile eingeschaltet. Die Spur führt in die Elsestadt.

Von Daniel Salmon