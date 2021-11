Wo Kinder die Welt entdecken können

Die neue inklusive Mamre in Halle soll am 1. Dezember eröffnet werden. Die neu gefundene Kita-Leiterin Nadine Büscher verrät, worauf es bei der Arbeit besonders ankommt.

Inklusive Kita Mamre an der Neustädter Straße in Halle eröffnet zum 1. Dezember - Neue Leiterin Nadine Büscher hat viel Erfahrung

Noch sieht es ein wenig nach Baustelle aus und die letzten Innenausbauten sind noch nicht vollbracht. Doch am 1. Dezember soll alles fertig sein und die ersten Kinder werden die neugebaute KiTa Mamre an der Neustädterstraße erkunden. Vorher gehört das Feld noch den Erwachsenen.

Neben den tatkräftigen Handwerkern gucken zurzeit auch immer wieder die neuen Mitarbeiter in der in Trägerschaft des Kita Verbundes (TfK) im Kirchenkreis Halle entstehenden Einrichtung vorbei. Vor allem Nadine Büscher hat ein wachsames Auge auf die Fortschritte. Die 43-Jährige wird die KiTa leiten und freut sich schon sehr auf die neue Auf-gabe. „Das ist eine großartige, neue Herausforderung, so eine neue inklusive KiTa von Grund auf mit aufzubauen. Man kann Erfahrungen mitnehmen und gleichzeitig neue Wege gehen“, sagt die gebürtige Sauerländerin.

Nadine Büscher leitet seit fünf Jahren eine inklusive KiTa in Rheda-Wiedenbrück, wo sie auch mit ihrem Mann und zwei Kindern lebt. Die Diplom-Sozialarbeiterin war zuvor schon in der Familienberatung tätig und absolvierte ihr Ausbildungsjahr beim Jugendamt des Kreises Paderborn. Unter anderem beim Caritas-Verband und im Stadtfamilienzentrum war sie tätig, koordinierte zudem die Bildungsfonds der Bürgerstiftung.

»Die Mamre soll ein Ort der Begegnung, Gastfreundlichkeit und Herzlichkeit werden.«

„Ich hatte an allen Stationen mit Familien zu tun, das ist der rote Faden, der sich durchzieht“, sagt Nadine Büscher, die auch in der Mamre die Eltern von Beginn an mit einbeziehen möchte. „Die Mamre soll ein Ort der Begegnung, Gastfreundlichkeit und Herzlichkeit werden, wo Kinder, Eltern und Mitarbeiter sich wohlfühlen“. Nicht ohne Grund heißt die Einrichtung „Mamre“, was so viel wie „Gastfreundschaft“ bedeutet.

Die Kita will offen sein nicht nur in Bezug auf Inklusion, sondern auch für andere Religionen und Kulturen. „Jedes Kind ist individuell und so, wie es ist, gut und richtig. Wir wollen ihnen ein Umfeld schaffen, in denen sie die Welt entdecken können, in dem wir sie fördern und fordern können“, sagt Nadine Büscher.

„Mamre“ wird bei Fertigstellung die fünfte Kita des TfK-Verbundes in der Stadt Halle sein und neben der VKM-Kita die zweite im Altkreis für Kinder mit und ohne Behinderungen. „Unser Ziel ist es, eine KiTa zu schaffen mit einem neuen inklusiven Gedanken, einladend und nicht ausgrenzend. Weg von der Integration hin zu bestmöglicher Inklusion mit einer eigenen, guten räumlichen, personellen und konzeptionellen Einrichtung. Die Mamre soll eine Brücke sein, um Eltern und Kindern gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen“, sagt TfK-Geschäftsführerin-Marlene Ens.

Die integrative Vier-Gruppen-Einrichtung soll insgesamt 60 Kindern Platz bieten. Geplant sind eine Gruppe mit 20 Kindern zwischen zwei und sechs Jahren und eine Gruppe für unter Dreijährige mit zehn Plätzen eingerichtet. Sowohl in eine Gruppe mit 22 Plätzen für Kinder zwischen drei und sechs Jahren als auch in eine sogenannte heilpädagogische Gruppe verteilen sich die acht heilpädagogischen Plätze für Kinder mit unterschiedlichsten Beeinträchti-gungen.

Im Dezember geht es aber erst einmal nur mit zwei Gruppen los, um einen fließenden Start zu ermöglichen. Denn noch sind nicht alle Stellen besetzt. Erzieher(innen), Heilpädago-gen(innen), Heilerziehungspfleger(innen), Motopäd(innen), Logopäd(innen), Physiotherapeut(inn)en und Ergotherapeut(inn)en, aber auch Hauswirtschafterinnen/Köche und Köchinnen sind gesucht, Interessenten können sich per Mail an HAL-KK-TFK-Bewerbungen@kk-ekvw. melden oder telefonisch an Sven Borgsen von der Fachberatung/Geschäftsführung des Trägerverbundes unter Telefon 05201 – 184 36 wenden.