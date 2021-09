Wo künftig der Nachwuchs lernt

Bielefeld

Das Klinikum Bielefeld ist jetzt Teil des Universitätsklinikums der neuen Medizinischen Fakultät an der Uni Bielefeld. Um die angehenden Mediziner angemessen zu betreuen, soll auf dem Gelände des Klinikums am Standort Mitte ein Studierendenhaus entstehen. Vorgesehen ist dafür eine Fläche neben der Verwaltung an der Eduard-Windthorst-Straße. Dort sollen Unterrichtsräume, Labore und eine Bibliothek gebaut werden. Auch am Standort Rosenhöhe wird in die Ärzteausbildung investiert.

Von Michael Schläger