Wo Social Distancing erfunden wurde

Kabaretttrio „Präservative Liste“ gibt in Schwaney brüllend-komischen Einblick in das Leben des typischen Ostwestfalen

Schwaney

Wer nach Corona-Lockdown und Schutzmaßnahmen nicht mehr genau weiß, was eigentlich den typischen Ostwestfalen ausmacht, der hat am Samstagabend in der Schützenhalle in Schwaney eine Lehrstunde vom Feinsten erhalten. Das Kabaretttrio „Präservative Liste“ aus dem Kreis Höxter bringt alle wichtigen Eigenschaften pointiert und urkomisch auf den Punkt.

Von Sonja Möller