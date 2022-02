Woche für Woche Kleider gesammelt

„Eine nicht immer einfache und vor allem auch körperlich anstrengende Arbeit“, so Rotkreuz-Leiter Roman Kriesten. Auch wenn die beiden langjährigen Helfer nun aus dem Helferkreis der Kleidersammlung ausscheiden, setzen sich beide noch lange nicht zur Ruhe und bleiben dem DRK in anderen Funktionen treu.

Günther Pomerrenke und Josef Lummer unterstützen schon seit langem die Blutspendetermine des DRK im Delbrücker Land und werden dies auch künftig tun.

Um auch in der Kleidersammlung weiter breit aufgestellt zu sein, sucht das DRK weitere interessierte Mitarbeiter, die beim Einsammeln der Kleider anpacken. Interessenten können sich per E-Mail an info@drk-delbrueck.de mit dem Roten Kreuz in Verbindung setzen.