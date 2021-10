„Wochenmarkt ist mega attraktiv“

Beate Rodenbröker und Marco Lindhauer: Deren Familien sind in dritter beziehungsweise vierter Generation auf dem Paderborner Wochenmarkt vertreten. Anders als die Werbegemeinschaft sehen die Vorstandsmitglieder des Fördervereins keinen Reformbedarf.

Verärgert ist der Förderverein über die Werbegemeinschaft Paderborn, die Anfang des Monats eine Liste mit Forderungen an Politik und Verwaltung bekanntgemacht hatte und darin auch eine Reform des Wochenmarktes anmahnt. „Das ist in keinster Weise mit uns abgestimmt“, kritisierte der Vorsitzende des Fördervereins, Marco Lindhauer, aus Delbrück am Mittwoch. Von dem Vorstoß habe man erst aus der Zeitung erfahren.