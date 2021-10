Woher kommt dieser Felsbrocken?

Höxter

Als der Renault-Fahrer das graue Hindernis auf der Straße bemerkte, war es schon zu spät. Am Dienstag vergangenen Dienstag fuhr ein 82-Jähriger gegen 14.50 Uhr auf der L 755 aus Richtung Boffzen kommend in Fahrtrichtung Höxter. In Höhe einer kleinen Brücke sah er einen Felsbrocken mitten auf der Fahrbahn liegen, konnte aber nicht mehr ausweichen.