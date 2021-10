Wohin Desinformation führen kann

»Was ist im Netz los?« und »Wer manipuliert wen?« so lauten nach Ansicht des SPD-Kreisvorsitzenden Thorsten Klute wichtige Fragen, die eigentlich mehr im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stehen sollten. Nicht erst seit Donald Trump sind Fakenews und »alternative« Fakten in aller Munde.

Um die Rolle so genannter sozialer Netzwerke bei Informationsverbreitung und Meinungsbildung einmal genauer zu untersuchen, hat der SPD-Kreisverband den aus Versmold stammenden heutigen Pressesprecher der anerkannten Nichtregierungsorganisation Mimikama, André Wolf, zu einem Vortrag eingeladen. Rund 30 Gäste fühlen sich angesprochen und wollen in der Mensa im Schulzentrum in Halle wissen, »wie Desinformation, Manipulation und Fakenews unsere Demokratie gefährden«. André Wolf beschreibt den »Keil, der uns spaltet« und benennt anhand zahlreicher Beispiele die drohenden Gefahren, die aus der virtuellen Welt des Internets in die reale Welt herüber schwappen.