Wohin mit den Lkw?

Für die Anwohner der Bolldammstraße in Enger sind die Lkw, die regelmäßig entlang der Straße auf dem Gehstreifen geparkt werden, ein Ärgernis.

Auf dem Jahnplatz sind Lastkraftwagen verboten, direkt nebenan, entlang der Bolldammstraße, reihen sie sich vor allem an den Wochenenden aneinander.

Die großen Fahrzeuge müssen, um die Durchfahrt nicht zu behindern, derart dicht entlang des Zauns zum Sportplatz an der Ringstraße abgestellt werden, dass der dort abgesenkte Gehsteig von Fußgängern nicht mehr genutzt werden kann. „Die Leute sind gezwungen, auf der Straße zu gehen. Das ist vor allem in der dunklen Jahreszeit morgens für die Schüler auf dem Weg zur Bushaltestelle sehr gefährlich“, hat Anwohner Tayfun Azmanlar beobachtet. Wer die Lkw umgehe, müsse zudem die Schlaglöcher in der Fahrbahndecke im Auge behalten, denn die sorgten für Sturzgefahr, sagt Azmanlar.