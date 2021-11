Wohin mit den Quarantäne-Verweigerern?

Wer wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne muss und beim Verstoß erwischt wird, muss in NRW beim ersten Mal 250 Euro zahlen. Es gibt aber auch Menschen, die von vornherein erklären, nicht in Quarantäne zu gehen – oder die aus psychischen Gründen die Anordnung nicht verstehen. Was tut man mit denen?

In der Lungenfachklinik Bethanien in Solingen gibt es seit 2019 eine geschlossene Station für Menschen, die an Tuberkulose leiden und sich einer Quarantäne widersetzen. „Bis dahin wurde eine Einrichtung in Bayern genutzt, die dann aber geschlossen wurde“, sagt Prof. Winfried Randerath, der Chefarzt des Krankenhauses in Solingen. Seit Mai 2020 steht seine Klinik auch für die Aufnahme von Quarantäne-Verweigerern zur Verfügung.