Wohin soll das neue Krankenhaus?

Lübbecke/Minden

Sie hören sich ein bisschen nach Schule an, die Begriffe „Pflichtenheft“ und „Bewertungsmatrix“. Und Schulnoten von „sehr gut“ bis „mangelhaft“ oder „unbefriedigend“ sollen in der Tat auch vergeben werden. Aber es geht um die medizinische Versorgung im Kreisgebiet: um die Kriterien, die an potenzielle Grundstücke für das neue Krankenhaus im Altkreis Lübbecke angelegt werden sollen und für die es dann Benotungen gibt. Der Kreistag wird sich in öffentlicher Sitzung am Dienstag, 1. Februar, im Leo-Sympher-Berufskolleg in Minden mit diesen Anforderungen an den Standort befassen.

Von Friederike Niemeyer