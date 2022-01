Wohl keine Demo am nächsten Montag

Bad Oeynhausen

Parallel zum am frühen Abend in Bad Oeynhausen zu erwartenden vermeintlichen „Spaziergang“ der sogenannten Frei- und Querdenker gegen die aktuelle Corona-Politik wird es am Montag, 17. Januar, aller Voraussicht nach keine erneute Demonstration der Corona-Politik-Befürworter geben.

Von Malte Samtenschnieder