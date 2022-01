Wohlfühlatmosphäre in den Brunnenarkaden

Neues Jahr, neues Glück – so hoffen die beiden Theatermacher Simon Hillebrand und Stefan Marx. Denn die zwei ausgebildeten Schauspieler, die bereits seit mehr als sechs Jahren erfolgreich das Zimmertheater in Höxter führen, treten seit diesem Jahr auch im Gräflichen Park in Bad Driburg auf.

Zimmertheater Höxter startet im Februar auch in Bad Driburg in neue Theatersaison

Platzbedingt wurden bereits 2021 alle Vorstellungen von den Caféräumlichkeiten in das Foyer der Residenzstadthalle Höxter verlegt. „Dort können wir auf ausreichend Abstand gehen, um auch in dieser besonderen Zeit weiterhin Theater anbieten zu können.“, so die beiden Akteure.

„Uns war es wichtig, dass wir alternative Räumlichkeiten finden, die die momentan geforderten Auflagen erfüllen, aber dennoch den Charme eines Zimmertheaters haben, damit die Wohnzimmeratmosphäre und der persönliche Kontakt nicht verloren geht.“

Los geht die Theatersaison am Freitag, 4. Februar, in Bad Driburg mit einem Klassiker des Zimmertheaters. Dann heißt es „Vorhang auf!“ für die szenische Märchenlesung „Es war zweimal...“ – gespielt von Stefan Marx und Simon Hillebrand.

Gefolgt wird das ganze von Gastspielen wie das des Kabarettisten Stephan Bauer am Donnerstag, 24. Februar, einem Heinz-Erhardt-Abend am Freitag, 29. April, plus einem Comedyabend am Freitag, 24. Juni, mit dem Titel „Sex und Sechzig“.

Im Foyer der Stadthalle Höxter startet der Spielplan mit dem Gastspiel „Ehepaare kommen in den Himmel – in der Hölle waren sie schon“ am Mittwoch, 23. Februar.

Außerdem sind dort weitere Gastkünstler aus den Bereichen Comedy und Magie am Donnerstag, 10. März, und eine Bauchrednershow am Freitag, 6. Mai, sowie die Eigenproduktionen „Reine Chefsache“ an vier Terminen im März und „Viel Lärm um Klassik“ an vier Abenden im Mai geplant.

„Es wird also wie gewohnt ein bunter Mix der Kleinkunst geben – von Schauspiel über Comedy bis hin zur Zaubershow wird alles vertreten sein. Alle Theaterliebhaber dürfen sich auf tolle Live-Veranstaltungen freuen“, berichten Simon Hillebrand und Stefan Marx.

Aufführungstermine sowie nähere Informationen der Eigenproduktionen und Gastkünstler sowohl für Höxter als auch Bad Driburg sind auf der Homepage zu finden: www.cafe-zimmertheater.de.

Für alle Veranstaltungen sind noch Tickets verfügbar. Auch für Kurzentschlossene wird ein kleines Kontingent für die Abendkasse zurückbehalten. Unter welchen momentanen Auflagen die jeweilige Aufführung durchgeführt wird, kann man ebenfalls tagesaktuell auf der Homepage finden. Die Schauspieler: „Selbstverständlich werden alle Veranstaltungen immer unter den geforderten Hygienevorschriften stattfinden.“