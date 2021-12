Wohlfühlzuhause für 12.000 Hennen

Auf einer freien Fläche am Triftweg in Borchen entsteht derzeit ein 113 Meter langer und 22 Meter breiter Legehennenstall, der höchste Kriterien der ökologischen Landwirtschaft erfüllt: viel Platz drinnen, ein geräumiger Auslauf draußen, völlige Bewegungsfreiheit für die Tiere.

Ein perfekter Tag im Leben einer Legehenne könnte vielleicht so aussehen: Nach dem Aufstehen erstmal ein Ei legen, dann ein Frühstück einnehmen, bevor es zum Sandbaden in den Wintergarten geht. Und um 10 Uhr öffnen sich dann die Türen zum Auslauf, in dem mit den Freundinnen das Gras und die Pappeln erkundet werden können. So in etwa könnten demnächst die Tage von 12.000 Bio-Legehennen in Kirchborchen aussehen