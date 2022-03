Bielefeld

Einer der ersten Wege führt die Geflüchteten aus der Ukraine in diesen Tagen in das Büro am Haupteingang des Neuen Rathauses. Am Freitag hatte die Stadt dort die Beratungsstelle für die Fluchtbewegung aus der Ukraine eingerichtet. Gut 200 Ukrainer pro Tag holen sich dort Hilfe – Tendenz steigend.

Von Peter Bollig