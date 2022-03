Wohnbauprojekt an der Schützenstraße

Ein Investor plant in der Innenstadt von Bad Driburg ein größeres Wohnbauprojekt. Auf einem Gelände östlich der Schützenstraße und südlich der Langen Straße sollen je zwei Doppel- und Einzelhäuser sowie ein Mehrfamilienhaus entstehen.

Investor will in Bad Driburg Ein- und Mehrfamilienhäuser errichten

Der Bauausschuss befasst sich in seiner nächsten Sitzung mit dem Vorhaben. Da es für das Baugrundstück keinen gültigen Bebauungsplan gibt, ist zu prüfen, ob sich die Häuser in ihrer Bauweise in die Umgebung einfügen und ob die Erschließung ausreichend gesichert ist.

Geplant ist, dass das Baugelände mit einer Stichstraße an die Schützenstraße angeschlossen wird. Das sieht die Stadtverwaltung kritisch, weil für die Anwohner der Schützenstraße Parkplätze wegfallen würden. Die Brandschutzstelle des Kreises Höxter hat nämlich festgestellt, dass die Feuerwehr nur dann zu den neuen Häusern ausrücken kann, wenn im Einmündungsbereich zur Schützenstraße ein Parkverbot ausgesprochen wird.

Obwohl die Parksituation an dieser Stelle bereits „angespannt“ sei, wie es in einer Information des Bauamtes an die Mitglieder des Bauausschusses heißt, gebe es jedoch keine andere Alternative zur Erschließung. Insgesamt werde die Nachverdichtung der „relativ großen Baulücke“ sehr begrüßt.

Die Stadtverwaltung empfiehlt den Politikern, für das Vorhaben grünes Licht zu geben. Die letzte Entscheidung liegt dann allerdings beim Kreis Höxter.