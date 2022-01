Wohnen in Werther wird immer teurer

Werther

Die Alarmzeichen sind blau dargestellt: Das neu vorgestellte Wohnungsmarktprofil der NRW.Bank weist von 2018 bis 2020 einen Bevölkerungsrückgang von bis zu 0,5 Prozent aus – Werther schrumpft. Den schlechtesten Wert in der Skala bekommt die Stadt auch für die jährliche Bauintensität in diesem Zeitraum: gerade einmal zwei neue Wohnungen pro 1000 im Bestand. In der Statistik spiegelt sich wider, was in der Kommunalpolitik schon lange – teils ohne konkretes Ergebnis – diskutiert wird.

Von Margit Brand