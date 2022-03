Wohnen und Begegnung am Bültmannshof in Bielefeld

Cornelia Winter und Mark Brüning vom Kirchenkreis freuen sich, dass bald 18 Wohnungen an der Jakob-Kaiser-Straße 2 bezogen werden können. Vom 1. April an nutzt Bethel das neue Begegnungszentrum in Schildesche. Cornelia Winter und Mark Brüning vom Kirchenkreis freuen sich, dass bald 18 Wohnungen an der Jakob-Kaiser-Straße 2 bezogen werden können. Vom 1. April an nutzt Bethel das neue Begegnungszentrum in Schildesche.

Foto: Kerstin Sewöster