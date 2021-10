Wohnmobilstellplatz könnte teuer werden

Borgentreich

Wiederholt hat sich der Borgentreicher Ausschuss für Wirtschaft, Soziales und Demografie in seiner jüngsten Sitzung mit der Schaffung von Wohnmobilstellplätzen in der Orgelstadt befasst. Das Projekt, zunächst von allen Parteien begrüßt, könnte doch noch an den Kosten scheitern.

Von Ralf Benner