„Wohnraum ist das Dringendste“

Stadt Werther will alle Hebel in Bewegung setzen: Wo gibt es noch Unterkünfte für aus der Ukraine Geflüchtete?

Werther

„Der Wille, den aus der Ukraine geflüchteten Menschen zu helfen, ist enorm!“ Was Werthers Bürgermeister Veith Lemmen gegenüber dieser Zeitung schon nach dem Treffen des „Runden Tisches“ berichtet hatte, das hat er am Dienstagabend im Haupt- und Finanzausschuss bekräftigt. Bei den aktuellen Zahlen wird vor allem eines sehr deutlich: In puncto Hilfebedarf geht es an allererster Stelle um das Schaffen von möglichst viel Wohnraum.

Von Volker Hagemann