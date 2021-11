Wohnungen durchwühlt, Autos aufgebrochen

Wohnungseinbrüche sind für die Betroffenen oft mit schlimmen Folgen verbunden. Selbst wenn die Beute gering ist, haben die Opfer oft für Jahre damit zu kämpfen, dass jemand in ihren höchst privaten Bereich eingedrungen ist. In Paderborn müssen seit Donnerstag drei Männer vor dem Landgericht verantworten, die als Bande eine Reihe von Einbrüchen begangen haben soll.

. Besonders betroffen waren etliche Häuser in Borchen.Der Morgen des 4. Mai dieses Jahres sorgte für einige Familien in Nordborchen für ein böses Erwachen. „Wir haben nichts bemerkt, und das ist auch gut so“, beschreibt ein 54-jähriger Anwohner des Holsteiner Wegs, was ihn und seine Familie umtreibt, seit er gegen 5.30 Uhr wusste, dass eingebrochen worden war, während in der Wohnung alle schliefen. Die Täter hatten die Terrassentür aufgehebelt, die Schränke in Wohnzimmer und Küche durchwühlt, mit dem Funkschlüssel das neben dem Haus geparkte Auto aufgeschlossen und daraus Elektrowerkzeuge entwendet – alles unbemerkt.