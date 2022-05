Herford

Er wollte als unabhängiger Kandidat in den Herforder Rat einziehen. Er bemalt Klopapier. Er will mit seinem „Peacetower“ in den Werregärten die Welt verbessern. Und jetzt spielt Reinhard Hoffmann auch noch Theater – zu erleben am 11. Juni in einem Garten an der Hardenbergstraße.

Von Hartmut Horstmann