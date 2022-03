Wolfsausstellung im Prinzenpalais

Bad Lippspringe

Die NABU-Wanderausstellung „Die Rückkehr des Wolfes nach NRW“ macht vom 4. März bis 1. Mai Station im Prinzenpalais in Bad Lippspringe. Seit 2009 wurden zunehmend Wolfssichtungen in NRW bestätigt. Auch im Kreis Paderborn hat es in den vergangenen Jahren immer wieder Wolfssichtungen gegeben. Daher informiert der NABU NRW mit seiner Wanderausstellung zusammen mit dem NABU Natur-Infozentrum Senne über den Rückkehrer Wolf.