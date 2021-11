„Wollen positives Signal senden“

In diesem und im Vorjahr musste es coronabedingt ausfallen, 2022 soll es endlich wieder stattfinden: das Campus-Festival, mit regelmäßig mehr als 15.000 Besuchern gilt es als die größte Campus-Party der Republik.

Campus Festival Bielefeld steigt am 16. Juni 2022 – Duo „SDP“ ist der Top-Act

Wie zuletzt im Jahr 2019 sollen sich am 16. Juni kommenden Jahres auf dem Gelände an der Universität mehr als 25 namhafte Music-Acts, Newcomer-Bands, DJs und regionale Musikerinnen und Musiker die Klinke in die Hand geben.

„Auch wenn die pandemische Situation aktuell wieder sehr angespannt ist, wollen wir ein positives Signal senden: Wir gehen davon aus, im Juni 2022 endlich wieder das Campus Festival in Bielefeld feiern zu können“, sagt Ingo Lohuis, Leiter des Referats Kommunikation der Uni Bielefeld, stellvertretend für die kooperierenden Veranstalter Universität Bielefeld, Fachhochschule Bielefeld, Bielefeld Marketing und Konzertagentur Vibra.

Als Headliner für 2022 hat das angesagte Allround-Musiker-Duo „SDP“ zugesagt. Die Berliner schossen mit ihrem aktuellen Album „Die unendlichste Geschichte“ auf Platz eins der deutschen Charts und werden im kommenden Jahr Teil der beliebten Musik-TV-Show „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ sein.

Tickets ab 1. Dezember

Darüber hinaus sind für 2022 bestätigt: die 13-köpfige Brasspop-Band aus Bonn “Querbeat“, die Kieler Indie-Rocker von “Leoniden“ sowie die deutsche Rapperin Haiyti aus Hamburg und der Deutsch-Pop-Newcomer Schmyt. An den Turntables gibt sich zusätzlich noch das deutsche Produzenten- und DJ-Duo von „Aka Aka“ die Ehre. Tickets für das Festival kann man sich schon ab diesem Mittwoch, 1. Dezember, um 12 Uhr sichern.

Unter Berücksichtigung der aktuellen pandemischen Lage verzichten die Veranstalter zunächst auf den bekannten Vorverkauf in der Uni-Halle und im Foyer der FH, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Sämtliche Ticket-Kategorien sind daher erstmalig online unter www.adticket.de/Campus-Festival-Bielefeld.html erhältlich; daneben auch in der Tourist Information (Niederwall 23) und bundesweit an allen bekannten VVK-Stellen.

Für Studierende der Universität und Fachhochschule, aber auch aller anderen Hochschulen, Schülerinnen und Schüler sowie Beschäftigte von Uni und FH gibt es ermäßigte Tickets, die Stückzahl ist streng limitiert. Für den Festival-Zutritt gelten die reduzierten Tickets nur in Verbindung mit den entsprechenden Nachweisen (Campus-Tickets: Studierendenausweis der Universität Bielefeld oder der Fachhochschule Bielefeld; Studi-Tickets: allgemeiner Studierenden- bzw. Schülerausweis; Beschäftigte: FH- bzw. Uni-Card).

Alte Campus-Festival-Tickets (2020/2021) bleiben für 2022 gültig. Im Falle einer Absage des Festivals werden die gekauften Tickets erstattet.