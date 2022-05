Wollte dieser Mann seinen Ex-Schwager erschießen?

Prozessauftakt nach Bluttat in Herford – 61-jähriger Vlothoer angeklagt

Herford/Vlotho

Mit Gehhilfe und einem OP-Schuh am linken Fuß humpelt der 61-Jährige in Saal 4 des Landgerichts Bielefeld. Seit fast einem halben Jahr sitzt der Vlothoer in Untersuchungshaft.

Von Bernd Bexte