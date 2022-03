Workshops mit Eltern laufen an

Die Akzeptanz der Gesamtschule Halle soll jetzt in Eltern-Workshops verbessert werden, ohne Teilnahme der Schulleitung. Derweil hat die Bezirksregierung Detmold Erwartungen an die Stadt Halle geäußert.

Blick auf die Gesamtschule in Halle, für die nun in Eltern-Workshops die Akzeptanz verbessert werden soll.

Noch ist in Bezug auf die Haller Gesamtschule vieles ungeklärt, was die tatsächliche Anmeldezahl im neuen fünften Jahrgang angeht. So weiß noch niemand, ob zu den bisher 60 Anmeldungen (nur 52 waren es nach der Anmeldewoche) weitere Rückläufer nach einem Losverfahren an der Realschule Steinhagen kommen, was Steinhagen und die Schülereltern unbedingt verhindern wollen.