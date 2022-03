Wortkünstler mit grenzenlosem Gottvertrauen

Hanns-Dieter-Hüsch-Abend in der Versöhnungskirche Schloß Holte stimmt gerade in Zeiten des Ukraine-Krieges nachdenklich

„Dass ein Kabarettist ein so überzeugter Christ sein kann“, das hat den Prädikanten aus Sennestadt am meisten beeindruckt. Gemeinsam mit dem Berliner Klarinettisten und Jazz-Musiker Jürgen Kupke spürt Dietrich in der Versöhnungskirche dem Werdegang und der eindrucksvollen Sprache Hanns Dieter Hüschs nach.