Wortmann knackt die Milliarde Euro

„Wir nehmen dieses Ergebnis erfreut zur Kenntnis, sind aber mit unseren Gedanken immer auch bei den Menschen, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht. Zum Beispiel an die vielen, die in vor einigen Monaten durch die Flutkatastrophe ihr Hab und Gut verloren haben und unverschuldet in existenzielle Not geraten sind“, sagt Firmengründer und Vorstandsvorsitzender Siegbert Wortmann.

Der Vorstandsvorsitzender der Wortmann AG ist mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr zufrieden: „Auch das Jahr 2021 ist für uns gut verlaufen. Die Corona-Pandemie hat das Unternehmen weiterhin nicht so stark getroffen wie andere. Wir waren davon ausgegangen, vor allem im zweiten Halbjahr mit einem Umsatzrückgang rechnen zu müssen. Die Zahlen waren aber auch im dritten und vierten Quartal mehr als beständig und wir konnten in fast allen Bereichen zulegen. Basis dafür war und ist eine herausragende Belegschaft, der mein Dank gilt.“

Vorstandsvorsitzender Siegbert Wortmann kann mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr zufrieden sein. Foto: Jürgen Krüger

Im Kerngeschäft konnte der Umsatz mit der Eigenmarke Terra im Bereich „Terra PCs“ relativ stabil gehalten und bei „Terra Notebooks“, „Terra LCDs“ und „Terra Server“ aber auch in der Distribution ein Umsatzanstieg verzeichnet werden. Die Bereiche Service und Dienstleistungen entwickelten sich erfolgreich mit Steigerungen von etwa fünf Prozent. Die Bereiche Cloud und Finanzprodukte konnten sogar Zuwächse von rund 50 sowie Prozent erzielen. Darüber hinaus konnte die Wortmann AG ihre Position im Ausland festigen.

Die Wortmann AG hat auch im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder viele Ehrungen im Bereich Qualität, Service und Support von namhaften Fachzeitschriften erhalten. Im Jahresverlauf hat Wortmann dauerhaft 30 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und beschäftigte zum Jahresende etwa 730 Mitarbeiter, wobei sich 98 Mitarbeiter in einem Ausbildungsverhältnis befinden, was weit über dem allgemeinen Durchschnitt liege.

Im Oktober hätte der eigentliche Höhepunkt des 35-jährigen Firmenbestehens sein sollen. Neben vielen Aktionen und Angeboten für die über 15.000 deutschen und europäischen Partnerfirmen und Systemhäuser, die über das ganze Jahr über durchgeführt wurden, war am ersten Oktoberwochenende ein großes Oktoberfest geplant, das aber der Corona-Pandemie zum Opfer fiel und abgesagt werden musste. Stolz blickt die Wortmann AG auf ihre Zertifizierung nach der ISO Norm 14001:2015 im Bereich Produktion und Verkauf von IT-Hardware und Serviceleistungen für ihr Umweltmanagementsystem, die im Oktober erteilt wurde. „Es ist der Beleg dafür, dass das Unternehmen kontinuierlich erfolgreich daran arbeitet, Abläufe zu optimieren, um Umweltressourcen zu schonen“, heißt es in der Pressemitteilung.

„Wir wollen auch in unserem 36. Geschäftsjahr an unseren eigenen Stärken und Idealen in einem schwieriger werdenden Markt festhalten und werden auch in Zukunft ein solider Geschäftspartner sein, um weiter sichere Arbeitsplätze zu schaffen. Da brauchen wir uns vor keinem anderen Unternehmen zu verstecken. Die Wortmann AG wird auch im Jahr 2022 zum Produktionsstandort Deutschland sowie zu Bildung und Ausbildung im eigenen Hause stehen. Ich freue mich, dass wir für die nächste Erweiterungsstufe der Terra Cloud mit den Cubes 8 bis 13 schon weit in den Planungen vorangeschritten sind“, sagt Siegbert Wortmann abschließend.