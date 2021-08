„Wortschatzerweiterung in der Natur“

Halle/Schloß Holte-Stukenbrock

Zainab, Teena, Nazliya und Arezo sitzen am Tisch und füllen Arbeitsblätter aus. Darauf sind Tierbilder dargestellt, sie sollen deren deutsche Bezeichnung daneben schreiben. Im Anschluss geht es raus in den Wald, um in der Natur den möglicherweise noch spärlichen Wortschatz zu erweitern, erklärt Annette Dimitsa-Deschner von der Bildung und Beruf eGmbH Intal in Halle.

Von Johannes Gerhards