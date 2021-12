Verschiedene Vokal- und Instrumentalensembles des Gymnasiums St. Xaver in Bad Driburg haben am dritten Adventssonntag mit ihrem Konzert in der Schulkirche für einige wunderbare Momente des Innehaltens, der Besinnung und der vorweihnachtlichen Freude gesorgt.

Das Konzert fand unter Berücksichtigung der 2G-Regelung im kleinen Kreis statt.

„In der aktuellen Situation fiel es der Schulleitung und den beteiligten Musiklehrern durchaus schwer, eine passende Regelung für die Durchführung des Konzerts zu finden“, teilte die Schule mit. Der intensive Wunsch der Schülerinnen und Schüler, endlich wieder ein Konzert durchzuführen und die Ergebnisse teils monatelanger Probenarbeit zu präsentieren, sei dann einer der ausschlaggebenden Gründe gewesen, das Konzert in einem eingeschränkten, nicht-öffentlichen Rahmen zu ermöglichen. So war die Schulkirche nicht, wie gewohnt, komplett gefüllt, sondern jeder Mitwirkende konnte maximal zwei Personen einladen – so dass das Konzert in einem „kleinen, aber feinen Rahmen“ stattfand.

Nach intensiver Vorbereitung, unter anderem im Rahmen dreitägiger Intensivproben im Musikbildungszentrum Bad Fredeburg, war allen Beteiligten die Freude an der Musik anzumerken. Von klassischen Vokalstücken, wie dem vom Leistungskurs Musik der Q2 unter der Leitung von Frank Kieseheuer vorgetragenen „Joy to the world“ von Georg Friedrich Händel bis hin zu modernen Instrumentalpotpourris wie „A Christmas Festival“, das das Saxofonquartett der Big Band der Schule schwungvoll aufführte, war die ganze Bandbreite der Advents- und Weihnachtsmusik vertreten.

Neben den Ensembles gab es aber auch solistische Einlagen: Die beiden Siebtklässler Simon Hagemeier, der am Klavier gemeinsam mit Musiklehrer David Feldpausch zwei Stücke vierhändig gespielt vortrug, sowie Elena Surholt, die eine anonyme Weihnachtsgeschichte vorlas und damit appellierte, die Schönheit und Besonderheit vieler Alltagssituationen bewusster wahrzunehmen, ernteten viel Applaus für ihre Darbietungen.

Krönender Abschluss

Den krönenden Abschluss des Konzerts bildeten die Auftritte des Schulorchesters sowie des Chores der Qualifikationsphase. Die 25 Musikerinnen und Musiker des Schulorchesters überzeugten unter anderem mit den Stücken „Cantique de Noel“ von Adolphe Adam sowie dem Potpourri „Happy White Christmas“. Besinnliche wie auch schwungvolle Rhythmen wurden harmonisch und eindrucksvoll aufeinander eingespielt vorgetragen. Ähnliches galt für die Sängerinnen und Sänger des Oberstufenchors, die unter anderem S. K. Albrechts „Deo Gratias“ aufführten und für einige Gänsehautmomente sorgten.

„Die Vorbereitung des Konzerts und vor allem die Aufführung zeigten wieder einmal, welche gemeinschaftsfördernde Kraft das Spielen in einem Ensemble hat und wie schmerzlich dies in den vergangenen knapp zwei Jahren vermisst wurde. Es bleibt die Hoffnung, dass bald wieder regelmäßig solch tolle Konzerte möglich sein werden“, teilte die Schule mit.