Wunderbare Welt der Straßenkunst

Nach einer pandemiebedingten Absage in 2020 verwandelt sich mit der „Performance“ am 6. und 7. September der Barockgarten in Schloß Neuhaus endlich wieder in ein buntes Spektakel aus Artistik und Straßenkunst.

Paderborner Kulturbörse „Performance“ lädt am 6. und 7. September in den Neuhäuser Schlosspark ein

Die „Performance“ besteht bereits seit 15 Jahren und stellt die größte Künstlermesse im deutschsprachigen Raum für Straßentheater und Kultur im öffentlichen Raum dar. Im 10.000 Quadratmeter großen Freigelände sind täglich Auftritte von rund 50 Künstlern auf fünf Bühnen sowie mehreren Auftrittsflächen mit permanenten Bauten und Trapezen geplant. Der Messebereich, der in diesem Jahr pandemiebedingt erstmalig Open Air geplant ist, befindet sich hinter der Schlosshalle auf der Schützenwiese.

Der Eintritt auf das Performance-Gelände ist kostenfrei und ohne 3G-Nachweis möglich; der Eintritt in den Messebereich ist ausschließlich Fachbesuchern vorbehalten. Die Messe öffnet ihre Tore am 6. September um 14 Uhr und am 7. September um 10 Uhr.

Zum krönenden Abschluss der zwei Messetage findet am Dienstagabend ab 19.30 Uhr die 7. Paderborner-Performance-Gala statt – Einlass ist von 19 Uhr an. In festlichem Rahmen werden im atmosphärisch beleuchteten Marstall-Innenhof noch einmal die Highlights der Performance präsentiert.

Tickets im Vorverkauf

Tickets für die Gala-Veranstaltung sind bis Sonntag, 5. September, online erhältlich. An den beiden Veranstaltungstagen und an der Abendkasse werden die Restkarten vor Ort am Infomobil der Stadtwerke verkauft. Die Tickets kosten 19 Euro – bei Online-Bestellungen kommen Vorverkaufsgebühren hinzu.

Um das weitläufige Veranstaltungsgelände zu erkunden und das vielseitige Programm besser zu überblicken, können sich die Besucher die kostenlose Performance-App herunterladen. Mit dem Suchbegriff „Performance Paderborn“ ist die App in den entsprechenden Stores schnell zu finden und kann auf alle Apple- und Android Endgeräte heruntergeladen werden.

Per GPS-Ortung kann die App über nahe liegende Auftritte Auskunft geben. Darüber hinaus kann jeder Nutzer seinen individuellen Show-Plan zusammenstellen, indem Künstler als „Favoriten“ markiert werden. Die Favoriten werden anschließend in einer gesonderten Übersicht nach Zeiten sortiert dargestellt, sodass ein eigener Plan entsteht, mit dem keine Lieblings-Show mehr verpasst wird. Außerdem können in der App detaillierte Informationen zu den Künstlern und ihren Programmen nachgelesen werden.

Falls sich kurzfristig Änderungen bei Auftrittszeiten und/oder –orten ergeben, hält die App die Besucher stets auf dem aktuellsten Stand.

Der digitale Programmflyer, Tickets und weitere Informationen stehen auf der Webseite der Performance unter: www.performance-paderborn.de bereit.